Equipa escocesa fica sem guarda-redes depois do reserva ter sido atropelado... por uma vaca

A equipa escocesa Queen of the South, que alinha na segunda Liga do campeonato escocês, está com um problema incomum: falta de guarda-redes.

Este fim de semana, quando entrar em campo frente ao Dunfermline, corre o risco de não ter ninguém para defender a sua baliza… e tudo isto por causa de uma vaca.

Alan Martin, o guarda-redes principal da equipa, estava lesionado; Sam Henderson, guarda-redes suplente, estava convocado.

O problema é que Sam foi passar o fim de semana à quinta da família e pelo meio foi atropelado por uma vaca. Esta semana, segundo treinador, ainda não conseguiu treinar, devido a uma dor no ombro.

“O Sam falhou todos os treinos esta semana, depois de ter sido atropelado”, disse Dougie Anderson, treinador da equipa, em declarações à “Reuters”.

“Podia ter sido pior se a vaca tivesse voltado a atropelá-lo, mas ele conseguiu fugir”, disse.

Neste momento, o clube escocês ainda não esclareceu como é que irá resolver este imbróglio.