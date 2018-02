Rio Ave e Desportivo das Aves defrontam-se no arranque da 24.ª jornada

O Rio Ave procura esta sexta-feira aproximar-se do quarto lugar da I Liga portuguesa de futebol na receção ao Desportivo das Aves, em Vila do Conde, no primeiro encontro da 24.ª jornada.

Os vila-condenses, quintos classificados com 36 pontos, menos 13 do que o Sporting de Braga, tentam regressar às vitórias na receção ao Desportivo das Aves, 13.º com os mesmos 21 pontos de Vitória de Setúbal, Paços de Ferreira e Estoril Praia.

Na última jornada, o Rio Ave foi goleado (5-0) na visita ao líder FC Porto, enquanto o Desportivo das Aves empatou 0-0 na receção ao Marítimo, naquele que foi o terceiro jogo seguido sem perder, após dois triunfos diante de Boavista (3-0) e Belenenses (5-2).

Está marcado para as 20:30 o arranque do jogo inaugural da jornada, que inclui as visitas do Benfica ao Paços de Ferreira, no sábado, e do FC Porto ao Portimonense, no domingo, e a receção do Sporting ao Moreirense, na segunda-feira.

Programa da 24.ª jornada

- Sexta-feira, 23 fev:

Rio Ave — Desportivo das Aves, 20:30 (SportTV).

- Sábado, 24 fev:

Belenenses — Feirense, 16:00 (SportTV).

Marítimo — Vitória de Guimarães, 18:15 (SportTV).

Paços de Ferreira — Benfica, 20:30(SportTV).

- Domingo, 25 fev:

Desportivo de Chaves — Estoril Praia, 16:00 (SportTV).

Boavista — Vitória de Setúbal, 18:00 (SportTV).

Portimonense — FC Porto, 20:15 (SportTV).

- Segunda-feira, 26 fev:

Sporting de Braga — Tondela, 19:00 (SportTV).

Sporting — Moreirense, 21:00 (SportTV).