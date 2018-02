Neymar quer Mbappé fora do PSG?

Ao que parece, Neymar não é melhor jogador para se ter dentro do balneário, quando há jogadores de qualidade semelhante e que ocupam a mesma posição em campo. Se o brasileiro saiu de Barcelona por causa da sombra de Messi, em Paris pode “obrigar” outra estrela a sair para lhe dar espaço.

Segundo o “El País” esta segunda-feira, o Paris Saint-Germain está ponderar vender Kylian Mbappé porque, através de terceiros, chegou aos ouvidos da direcção do clube que o internacional brasileiro não está satisfeito com o companheiro de equipa.

Esta informação foi revelada ao matutino espanhol por uma fonte do clube parisiense; de acordo com mesma, um membro da direcção da equipa já abordou Nasser Al-Khelaifi, dono do PSG, para a possibilidade de venda do internacional francês, na última semana.

O negócio proposto seria oferecer Mbappé ao Barcelona a troco de dinheiro e Coutinho, a quem Neymar chama de “irmão” e, ao que consta, é o seu melhor amigo no futebol.

Nasser Al-Khelaifi, conta o “El País”, terá recebido bem a ideia proposta, pois desta forma conseguiria assegurar a permanência de Neymar em Paris mais uma época.