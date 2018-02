Nuno Saraiva: Sporting vai apresentar queixa contra Rúben Dias

O Sporting vai apresentar uma queixa devido a duas alegadas agressões de Rúben Dias, defesa do Benfica, no jogo do último fim de semana com o Paços de Ferreira, anunciou Nuno Saraiva, responsável de comunicação dos leões, numa publicação no “Facebook”.

Segundo Nuno Saraiva, o jogador encarnado agrediu “um adversário na garganta” e pontapeou outro “na cara”.

“Em Tondela, por muito menos, Mathieu foi expulso. Vale tudo!”, sublinhou.

Apesar da iniciativa anunciada, Saraiva não se mostrou muito otimista quanto aos resultados esperados. “Faremos as devidas participações disciplinares, mesmo que acreditemos que vão cair no saco-roto da justiça desportiva”, escreveu nas redes sociais.