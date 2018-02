Rúben Semedo pode sair da prisão em 15 dias

Rúben Semedo, futebolista internacional português, poderá sair da prisão dentro de quinze dias, garantiu Bebiano Gomes, advogado do jogador dos espanhóis do Villarreal, em declarações ao “Correio da Manhã”.

De acordo com Bebiano Gomes, esse é o tempo previsível de análise do recurso judicial à medida de coação aplicada ao futebolista por uma juíza de um tribunal de Valência; o recurso do clube espanhol irá “dar entrada na quarta-feira no tribunal superior da comunidade valenciana”, revelou.

Caso a revisão do processo seja favorável aos interesses do jogador, a medida de coação pode ser aligeirada e Rúben Semedo sairá da cadeia.

Semedo está em prisão preventiva desde quinta-feira na cadeia de Picassent, em Valência, por alegadamente ter espancado e ameaçado de morte, com o auxílio de dois amigos, o cidadão franco-marroquino Daniel Lopez Bonde.