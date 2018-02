Leonardo Jardim apontado como sucessor de Arsène Wenger no Arsenal

Passadas 21 temporadas, Arsene Wenger pode estar de saída do Arsenal. De acordo com o “Telegraph” esta terça-feira, a direcção do clube já começou a prospecção por sucessores, devido ao baixo rendimento da equipa nas últimas duas épocas.

Na lista de candidatos à sucessão, há um português: Leonardo Jardim, atual treinador do Mónaco. Mikel Arteta, antigo jogador do clube, também é um dos nomes apontados.

No domingo, o Arsenal de Wenger perdeu por 3-0 com o Manchester City; neste momento, a equipa britânica está no sexto lugar da Premier League.

Há duas épocas consecutivas que o Arsenal tem ficado de fora da competição da Liga dos Campeões. Apesar do prestígio da Liga Europa - o Arsenal é um dos principais candidatos ao título -, a direcção da equipa tem a ambição de voos mais altos.

Segundo o “Telegraph”, a confirmar-se a saída de Wenger, esta só será anunciada no final da época atual, de forma a garantir que os 'gunners' não sejam desestabilizados.