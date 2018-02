O dedo que tira Neymar da Champions

Boas notícias para os merengues: Neymar, internacional brasileiro e estrela-maior do Paris Saint-Germain, vai falhar a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões frente ao Real Madrid.

O clube francês anunciou na segunda-feira que o jogador além de uma entorse tem uma fissura no metatarso. O futebolista irá agora ser submetido a uma intervenção cirúrgica que deve afastá-lo dos relvados durante dois meses.

Neymar lesionou-se sozinho no jogo diante do Marselha no último fim de semana. O brasileiro caiu no chão agarrado ao tornozelo e em lágrimas; acabou, depois, por sair de campo em maca.

“Os primeiros exames, no balneário, apontam para uma entorse simples. Temos de fazer outros exames mais específicos, mas estamos otimistas. Jogo com o Real Madrid? Eu diria, a partir desta noite, que ele vai estar presente”, disse Unai Emery, Treinador do PSG, logo no final do encontro com o Marselha. Contudo, o prognóstico estava errado.

Com esta lesão, a vida do PSG na Liga dos Campeões ficou ainda mais complicada. Os franceses, se querem passar aos quartos, têm de reverter a derrota de 3-1 na primeira mão. Sem Neymar, com Cristiano Ronaldo em pico de forma, será uma missão quase impossível.