Usain Bolt vai jogar futebol... em jogo solidário para a Unicef

Eis a estreia de Usain Bolt, atleta multi-medalhado olímpico e recordista mundial dos 100 e dos 200 metros, nos relvados: o jamaicano vai alinhar num jogo solidário de futebol a favor da Unicef, no estádio do Manchester United, e liderar a equipa Soccer Aid World XI, anunciou esta terça-feira o próprio, através da sua conta no “Twitter”.

As receitas do encontro, que está marcado para o dia 10 de junho, irão reverter para a Unicef.

Bolt irá liderar a equipa Soccer Aid World XI, que vai defrontar a England Aid, liderada pelo cantor Robbie Williams.

Na segunda-feira, o atleta disse ter assinado por um clube de futebol, mas não revelou a sua identidade. Em vez disso, prometeu fazer o anúncio esta terça-feira.

Especulou-se muito sobre qual seria o destino de Bolt, mas ninguém seria capaz de advinhar que era tudo uma acção de promoção do jogo de angariação de fundos.