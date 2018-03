A folia de Glenn Tamplin: despede-se como treinador no sábado, contrata-se como gestor no domingo e confirma-se como novo treinador na terça

Glenn Tamplin é um excêntrico do futebol dado a folias.

Na última semana, o dono e treinador da equipa britânica Billericay Town, fez uma uma promessa: se a sua equipa perde-se com o Wealdstone no jogo dos quartos de final da Taça da Associação de Equipas Semi-Profissionais (FA Trophy), no sábado, demitia-se do cargo de treinador, escreveu no “Twitter”.

O Billericay perdeu por 5-2 e Glenn, tal como havia prometido, demitiu-se. Contudo, passados quatro dias, conta o “Telegraph”, já estava de volta ao cargo.

No sábado, Glenn despediu-se a ele próprio como treinador. No dia seguinte, contratou-se para gestor da equipa, enquanto disse estar à procura de um novo treinador. Já na terça-feira, Glenn Tamplin anunciou-se como novo treinador do Billericay Town.

Entretanto, a publicação que prometia a demissão de Tamplin desapareceu das redes sociais.

“Depois de dois dias de reuniões com jogadores, equipa técnica e staff da equipa, nós, o clube, optamos de forma unânime em escolher Glenn Tamplin como treinador da equipa até ao final da época”, anunciou o clube em comunicado à imprensa.