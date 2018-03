O VAR cruzou a fronteira

Apesar das polémicas que tem criado nas competições em que já está a ser utilizado, o vídeo-árbitro chegou para ficar. Na próxima época, “nuestros hermanos” vão ter de se haver com o VAR, anunciou a Federação espanhola de futebol, num comunicado conjunto com a Liga e o comité de árbitros, este sábado.

O sistema de videoárbitro será implementado em todos os jogos da I Liga espanhola já a partir da próxima temporada, sendo que está previsto que, na época em 2019/20, seja alargado à II Liga.

O centro de vídeo-operações do VAR ficará localizado na Cidade do Futebol, em Las Rozas, à semelhança do que já acontece em Portugal.