Brahimi: “Foi muito bom para o FC Porto contratar Sérgio Conceição”

Sérgio Conceição trouxe novo fôlego, uma nova alma, ao FC Porto. Onde é que já ouvimos isto? De quase todos os jogadores que alinham agora nos dragões; parece até já quase ser um ritual mensal.

A nove jornadas do fim do campeonato, chegou a vez de Brahimi tecer elogios ao treinador português, em entrevista à revista francesa “Onze Mondial”. "Foi muito bom para o FC Porto contratar Sérgio Conceição”, disse.

“É uma pessoa que não está com meias palavras. Diz as coisas diretamente e tem sido assim desde o início da temporada. É um treinador com muito carácter e personalidade. Deu ao grupo vontade de ganhar”, explicou.

Ainda na mesma entrevista, Brahimi falou sobre o seu estilo de jogo e o “egoísmo de fintar”.

“Algumas pessoas acham que driblamos por egoísmo ou porque não queremos passar a bola. Existiram muitas situações em que tomei a decisão errada, mas também não sou o melhor jogador do mundo. Quando corre bem, é fantástico… Quando corre mal, driblas em demasia. Não há meio termo. As pessoas sempre me exigiram muito, mas não sabem que eu exijo ainda mais de mim. Fico louco quando perco a bola”, disse.