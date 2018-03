Coentrão quer ficar em Alvalade - mas isso depende do Real Madrid

Jorge Jesus e o Sporting resgataram, no último verão, Fábio Coentrão do esquecimento no Real Madrid. Não será, então, uma surpresa que o defesa português pretenda ficar em Portugal na próxima época.

Segundo o “A Bola” esta terça-feira, os interesses do clube de Alvalade e os do jogador de Vila do Conde estão em consonância. Contudo, este negócio depende do parecer dos merengues.

De acordo com o desportivo, o Sporting já propôs uma nova cedência de Coentrão ao Real Madrid, para a próxima temporada, com os mesmos moldes do empréstimo que está em vigor até junho.

Aí pode estar o problema: pela cedência de Coentrão, os leões pagaram pela cedência esta temporada cerca de 1 milhão de euros aos merengues, enquanto o salário do jogador ficou a cargo do Real Madrid. Resta saber se a equipa madrilena voltará a aceitar fazer o mesmo tipo de acordo.