Matic garante três pontos ao United em reviravolta frente ao Crystal Palace

O Manchester United, comandado pelo português José Mourinho, segurou na segunda-feira o segundo lugar da liga inglesa de futebol, depois de derrotar o Crystal Palace por 3-2, em jogo de encerramento da 29.ᵃ jornada da 'Premier League'.

Os ´red devils´ chegaram a estar em desvantagem de dois golos, golos de Andros Townsend, aos 11 minutos, e de Patrick van Aanholt, aos 48, mas Chris Smalling abriu a 'remontada' da equipa de José Mourinho, aos 55 minutos, com o belga Romelu Lukaku a empatar, aos 76.

A insistência do Manchester United acabou por compensar e, aos 90+1, com um remate de fora da área, o sérvio Nemanja Matic, ex-Benfica, assegurou à equipa do treinador português os três pontos que asseguram o segundo lugar do campeonato inglês.

O Manchester United ficou assim com 62 pontos, menos 16 pontos do que o líder destacado da 'Premier League', o Manchester City, e mais dois do que o Liverpool – na próxima jornada o Manchester United recebe precisamente o Liverpool, que, na terça-feira, recebe o FC Porto na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

A derrota deixa o Crystal Palace em 18.° lugar com 27 pontos, ainda em lugar de despromoção.