Ainda o jogo com o Benfica: Fábio Pacheco impedido de treinar no Marítimo

Fábio Pacheco, médio do Marítimo, foi proibido de treinar pelo próprio clube com os restantes companheiros de equipa por causa da derrota por 5-0 com o Benfica, avançam vários desportivos esta quarta-feira.

Segundo o site “MaisFutebol”, o jogador apresentou-se na terça-feira ao trabalho, depois de um dia descanso, mas foi impedido de treinar com equipa. O treinador do Marítimo e restante equipa técnica tinham ordens para não o deixar entrar em campo.

Fábio deverá continuar 'de castigo' até se reunir com o presidente Carlos Pereira; este, contudo, ainda não regressou à Madeira depois do jogo do último fim de semana.

No final do encontro da Luz, Carlos Pereira não poupou críticas à sua própria equipa.

“Era um jogo em que 90 por cento da responsabilidade e favoritismo estavam do lado do Benfica. Contudo, nos 10 por cento que nos cabiam, tínhamos de dar tudo e não existir alguns a darem tudo e outros a não darem praticamente nada! Aliás, esses não deram 90 por cento de favoritismo ao Benfica, deram 100 por cento! Fiquei muito desiludido com a postura de alguns elementos”, disse o presidente do Marítimo.

Pacheco chegou esta temporada ao Marítimo vindo do Vitória de Setúbal, fez 22 jogos e até ao momento marcou um golo.