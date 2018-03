Conselho de Disciplina instaura processo a Rúben Dias

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol anunciou, na terça-feira à noite, a abertura de um processo disciplinar ao jogador Rúben Dias, do Benfica, “após receção de deliberação da Comissão de Instrutores (CI)”.

Esta iniciativa coincide com a intenção já anunciada por Nuno Saraiva, responsável de comunicação do Sporting, depois do jogo da equipa encarnada com o Paços de Ferreira, referente à 24.ª jornada.

Segundo Nuno Saraiva, o jogador encarnado agrediu “um adversário na garganta” e pontapeou outro “na cara”.

“Rúben Dias fez corar de vergonha muitos dos sarrafeiros históricos do futebol nacional”, escreveu o responsável leonino no “Facebook” na altura.