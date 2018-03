Caso e-toupeira. Escuta faz referência a encontro de informador com Vieira na Luz, diz o CM

Numa das escutas telefónicas da Polícia Judiciária ao funcionário do tribunal de Guimarães José Augusto Silva com Paulo Gonçalves, assessor jurídico do Benfica, há referências a um encontro entre o funcionário corrompido e o presidente Luís Filipe Vieira, revela o “Correio da Manhã” esta quinta-feira.

Segundo o matutino, tratou-se de um encontro no Estádio da Luz em janeiro deste ano, durante um jogo do Benfica.

Inspetores da Unidade de Combate à Corrupção da PJ estiveram, nesse dia, presentes no estádio à paisana e fotografaram o encontro entre José Silva e Paulo Gonçalves no piso 1, conhecido por anel VIP.

Depois, escreve o “CM”, o técnico de apoio informático aos tribunais, enquanto funcionário do Instituto de Gestão Financeira, foi ao encontro do presidente Vieira. Esta informação consta do processo do caso e-toupeira e tem por base um telefonema de José Silva.