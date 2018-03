O que será, então, o gabinete de crise do Benfica?

O estado de urgência que o Benfica vive nestes dias, depois do surgir do caso e-toupeira, é tão grande que o anúncio feito por Luís Filipe Vieira no último fim de semana, da criação de um “gabinete de crise, apanhou de surpresa algumas pessoas do próprio clube, escreve o “Record” esta segunda-feira.

Pelo que desportivo apurou, a equipa do gabinete de crise será formada por elementos de estrutura encarnada, mas não só: as águias deverão ir ao mercado “reforçar a sua equipa jurídica”.

O Benfica, através do gabinete de crise, irá monitorizar todas as manifestações de pessoas e entidades que, no entender do clube, possam pôr em causa o nome do Benfica, ‘disparando’ com queixas-crime. Ou seja, quem levantar suspeições ou fizer acusações de corrupção terá de as provar em tribunal.

Desde que surgiu o caso dos e-mails, lembremos, a defesa do Benfica tem sido liderada pelo escritório de advogados de João Correia, antigo secretário de Estado da Justiça.