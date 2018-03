Justiça leva caso dos e-mails para fora da internet

Após as revelações vinda a público com o caso e-toupeira, o Ministério Público decidiu tirar a grande maioria dos documentos referentes ao caso dos e-mails do portal da Justiça Citius, de forma a evitar fugas de informação, avança o “Correio da Manhã” esta terça-feira.

Segundo o matutino, a decisão dos magistrados deve-se aos constantes ataques ao sistema informático e à dificuldade em encontrar as “toupeiras” que entram no sistema - procedimento a que alegadamente Paulo Gonçalves, assessor jurídico do Benfica, terá recorrido.

Há cada vez mais magistrados que não confiam no portal que foi criado para unificar o sistema judicial português, escreve o “CM”. E os motivos estão à mostra de todos: ainda ontem, o blogue “Mercado de Benfica” divulgou um ofício da procuradora Vera Camacho, do DIAP de Lisboa, enviado para o serviço de alojamento de blogues ‘Wordpress’.

Nessa missiva, a magistrada pedia a identificação dos IP utilizados para alimentar a página, explicando que aquele espaço divulgou um documento policial protegido por lei.