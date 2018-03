Luís Bernardo, dois em um: diretor de comunicação e coordenador de gabinete de crise

Luís Bernardo, diretor de comunicação do Benfica, irá acumular funções no clube encarnado e será também o coordenador do gabinete de crise criado na Luz e que entrou em ação na última segunda-feira, avança o “Record” esta quarta-feira.

O gabinete de crise irá reportar diariamente a Luís Filipe Vieira, líder do clube, mas também a Luís Bernardo, escreve o desportivo.

A intenção por trás do gabinete de crise será responsabilizar todos aqueles que, na visão dos tetracampeões, levantem suspeições ou acusações que venham a colocar em causa a honra e bom-nome da instituição.

Os denunciantes serão alvos de queixas-crime e terão de justificar as suas acusações em tribunal.