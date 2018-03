Presidente do Besiktas vem a Lisboa para negociar Talisca

Talisca quer ficar na Turquia, os turcos querem o brasileiro do Benfica. No fundo, só falta um acordo quanto aos valores da transferência - e é esse o problema. Para agilizar as negociações pelo médio, Fikret Orman, presidente do Besiktas, deverá vir a Lisboa nos próximos dias, noticiou a imprensa turca na terça-feira.

De acordo com o “Record” esta quarta-feira, Orman pretende negociar com o Benfica uma redução do preço a pagar por Talisca.

No contrato de empréstimo, lembremos, ficou definida uma cláusula de opção de compra de 25 milhões de euros. A este valor serão deduzidos 4 milhões de euros já pagos pela cedência temporária.

Caso a SAD liderada por Luís Filipe Vieira seja intransigente no valor a cobrar, o presidente do Besiktas deverá propor o pagamento dos 21 milhões de euros de forma faseada.