A emocionante ovação dos adeptos do Barcelona a André Gomes (com vídeo)

A honestidade costuma ter este efeito: desarmar os críticos - mesmo os mais acérrimos.

Dois dias depois de André Gomes ter “confessado” a pressão que sente sempre que entra em campo pelo Barcelona, a forma como a animosidade dos adeptos afeta o seu rendimento, em entrevista à revista Panenka, o português teve direito a um momento de redenção e reconciliação em Camp Nou.

Aos 61 minutos do jogo entre o Barcelona e o Chelsea, na quarta-feira à noite, Sergio Busquets deu lugar ao internacional português André Gomes. Os adeptos do clube catalão, não imunes às revelações do médio português, levantaram-se e aplaudiram-no de pé.

Um momento de fair-play por excelência e que foi registado por vários meios de comunicação e adeptos que estavam no estádio.

No final do encontro, André Gomes foi até às redes sociais agradecer o apoio dos adeptos.

“Muito bem, equipa! Rumo aos 'quartos' em mais uma noite mágica em Camp nou. Muito obrigado, adeptos. Estou sem palavras”, escreveu.