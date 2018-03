Guardian compara Mourinho a Trump num jogo de quem-dissse-o-quê

Chris Brunskill Ltd

Não ter papas na língua, dizer o que lhe vai na cabeça, é uma característica comum a vários líderes, sejam estes políticos ou desportivos. A retórica é uma virtude necessária em todas as profissões, digamos. Mas há semelhanças que podem ser assustadoras.

Depois de o “The Independent” comparar, já no ano passado, o estilo de liderança de Bruno de Carvalho no Sporting ao de Donald Trump nos Estados Unidos, o “Guardian”, esta quinta-feira, lembrou-se de lançar um questionário que juntou outra personalidade portuguesa à do presidente norte-americano.

Foi a vez de José Mourinho - o único português com um ego de proporções semelhantes ao de Trump. Prova disso? As afirmações de ambos.

O matutino britânico fez um questionário em que compilou 10 afirmações polémicas e auto-referênciais. Por exemplo: “Se fizessem um filme da minha vida, acho que iam escolher o George Clooney para fazer mim. Ele é um actor fantástico e a minha mulher acha que ele seria o ideal”. Cabe ao leitor dizer se esta afirmação é do líder norte-americano ou do técnico português - em questões de tom, podia ser de ambos.

Outro exemplo: Qual dos dois diria isto sobre a qualidade do seu trabalho: “É tangível, é sólido, é belo. É artístico.”

É fazer o questionário. (AQUI)