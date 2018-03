Liga Europa: Sporting joga em Plzen para tentar atingir os quartos de final

O Sporting procura esta quinta-feira assegurar a presença nos quartos de final da Liga Europa de futebol, defendendo na República Checa a vantagem de 2-0 conseguida na primeira mão frente ao Viktoria Plzen.

O ‘bis’ de Fredy Montero na semana passada dá uma boa margem de manobra na segunda mão à equipa de Jorge Jesus, que poderá atingir pela sexta vez os quartos de final da segunda competição europeia, incluindo as participações na extinta Taça UEFA, da qual foi finalista em 2004/05.

Neste encontro marcado para as 18:00, os principais problemas do Sporting deverão ser o estado do relvado e a indisponibilidade de alguns jogadores, nomeadamente o defesa uruguaio Coates e o médio William Carvalho, que viram cartão amarelo no primeiro jogo e estão suspensos.

Ao invés, o avançado holandês Bas Dost, ausente na primeira mão, 'reforça' a equipa neste segundo jogo, depois de ter marcado os dois golos da vitória sobre o Desportivo de Chaves (2-1), na segunda-feira, em partida da 26.ª jornada da I Liga.

Já os checos atravessam o pior momento da temporada, com apenas uma vitória nos últimos seis jogos, conseguida frente ao Partizan de Belgrado (2-0), na eliminatória anterior da Liga Europa, e não vencem há três partidas consecutivas.