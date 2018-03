Credor pede insolvência da SAD do Sporting, diz o "CM". Leões negam qualquer dívida

A Camacho & Nunes, sociedade especializada na recuperação de créditos, terá pedido a insolvência da SAD do Sporting ao Tribuna do Comércio de Lisboa, escreve o "Correio da Manhã" na edição deste sábado.

O diário diz que a ação deu entrada no dia 19 de fevereiro e o credor acusa a SAD leonina de dívidas no valor de 511 mil euros. Em causa estão serviços prestados no estádio do Sporting e remontam ao período em que Paulo Pereira Cristóvão foi vice-presidente do clube, entre março de 2011 e junho de 2012.

O "CM" escreve que a sociedade comprou a dívida ao credor original e que tentou contactar os dirigentes leoninos, sem sucesso. Avançou assim para o pedido de insolvência da Sporting SAD.

Fonte próxima do processo diz ao Expresso que o Sporting vai avançar com queixa-crime e uma participação contra o advogado António Camacho. A mesma fonte garante que o processo é mesmo de 2012 e que a empresa terá reconhecido então que não havia nenhuma dívida, tendo o mesmo advogado estado presente nessa decisão.