BdC reage a desilusão de Adrien: “A tradução que esteja errada, pois se estiver correta, o Sporting falhou no trabalho de o fazer um Homem”

Em entrevista ao “Guardian” no último fim de semana, Adrien Silva, ex-jogador do Sporting, confessou-se “um pouco frustrado” com Bruno de Carvalho, pois o negócio da sua transferência para o Leicester só ficou decidido já muito perto da hora de fecho do mercado de transferências. Depois, houve um atraso de 14 segundos, por parte do clube britânico, que lhe saiu caro - uma paragem de três meses.

“Não fiquei chateado com o Sporting. Fiquei com o presidente. São coisas diferentes. Mas ele tentou proteger o clube”, disse Adrien ao matutino britânico, acrescentando ainda que “no futebol, quando representas um clube, é mais importante proteger o ser humano, o jogador”.

Este foi um comentário feito ao de leve, de passagem, mas que não caiu bem em Alvalade. Na madrugada desta segunda-feira, BdC foi até ao Facebook dar resposta às declarações de Adrien e deixou uma espécie de intimação: ou a entrevista foi “mal traduzida” ou o jogador deve um pedido desculpas ao Sporting.

“Ouvir que Adrien está desiludido comigo é para rir ou chorar, dependendo do estado de espírito. Então o novo Clube [Leicester City] dele é que se atrasou 14 segundos porque não queria assinar a nossa versão do contrato, pois queriam escrever tudo igua,l mas no papel do clube deles... Depois, sem termos qualquer responsabilidade, dei ordens ao meu departamento jurídico para ajudar o do Leicester para tentarmos junto da FIFA solucionar o caso... Depois, veio a Lisboa ser homenageado no Estádio onde esteve a conviver comigo e com a minha família”, atirou o presidente dos leões.

“Espero que a tradução esteja toda errada, pois se estiver correcta digo já que o Sporting CP falhou muito no trabalho de o fazer um Homem. E espero não ter de falar mais sobre este assunto, e que Adrien tenha o gesto honesto e de Homem de vir emendar toda esta mensagem que saiu e que em nada corresponde à verdade”, concluiu.