Messi em modo Zen: “No final, o futebol não passa de um jogo”

Faltam poucos meses para o Mundial de futebol na Rússia e Lionel Messi parece já ter feito muito trabalho psicológico - ou um curso de filosofia zen. O craque do Barcelona, em entrevista à “America TV” (cujas declarações foram reproduzidas pelo jornal Mundo Deportivo), falou sobre aproximação da prova e lembrou que existe uma enorme pressão em volta da selecção albiceleste.

“Em qual parte do mundo estão à espera que a Argentina saía campeã do mundo, é impressionante. No entanto, estou a tentar viver o dia-a-dia e a tentar não queimar etapas até junho”, disse o internacional argentino.

Apesar da pressão, Messi, o principal responsável pela presença da Argentina nesta edição do Mundial, parece estar tranquilo com qualquer que seja o resultado final da prova.

“Estar com a minha família é o que mais importa, tudo o resto é secundário. Contudo, não gosto de perder e muito menos empatar, mas há coisas mais importantes que um resultado. No final, não passa de um jogo, todos queremos ganhar, sermos campeões e os melhores. No futebol nem sempre ganha o melhor, aprendi que nem sempre se pode ganhar”, disse.