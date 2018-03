Rúben Dias afastado dos relvados por duas semanas

Rúben Dias, central do Benfica, vai parar por duas semanas, devido a uma entorse no tornozelo direito contraída no jogo com o Feirense, no passado sábado, avança a “Bola”.

Esta é uma má notícia para Rui Vitória, mas também para Fernando Santos: o jovem português tem vindo a fazer um percurso ascendente no plantel no Benfica e que ainda há poucos dias tinha sido convocado pela primeira vez para a selecção nacional.

Segundo o desportivo, o jovem defesa central do Benfica irá, então, falhar os dois amigáveis de Portugal com o Egipto e a Holanda; ainda assim, Rúben Dias é esperado na concentração da Seleção Nacional para ser observado pelo departamento médico da equipa.

Além de falhar os dois jogos da seleção, Rúben Dias corre ainda o risco de não entrar em campo pelo Benfica, no dia 31 de março, no jogo com o Vitória de Guimarães, no estádio da Luz.

Vindo das camadas jovens do clube, Rúben Dias já fez esta época 24 jogos pelo Benfica e marcou quatro golos.