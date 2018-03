Raspanete de Jesus converteu Matheus Pereira numa estrela ascendente

Aos 21 anos há ganas difíceis de dominar. É fácil a um jogador pôr em causa a sua carreira de futebol, cometer algum erro crasso. Às vezes, é essencial ter alguma “voz da razão” por perto. Matheus Pereira, jogador do Sporting emprestado ao Chaves, teve essa sorte, conta o “Record” esta quarta-feira.

Segundo o desportivo, a adaptação do jogador ao clube flaviense não foi fácil; longe de casa pela primeira vez, Matheus Pereira sentiu problemas de adaptação e chegou a ser avistado em locais de diversão a horas impróprias.

A confusão vivida era tanta que em novembro o jogador perdeu mesmo o estatuto de titular indiscutível no clube transmontano - o que fez soar os alarmes do Chaves. O clube chegou a ponderar devolver o jogador a Alvalade em janeiro.

Podia ter sido o início do fim, mas não foi. Jorge Jesus interveio - teve uma reunião com o jogador, com o prévio conhecimento dos dirigentes do Chaves, a 26 de novembro. O objetivo: motivá-lo e deixar-lhe uma promessa: um lugar no plantel de Alvalade na próxima época, caso o seu rendimento melhorasse.

Matheus foi convertido. Passados quatro meses, é, dos jogadores emprestados pelo Sporting, o que tem recebido mais elogios de JJ e que tem mostrado melhor rendimento. No Chaves, Matheus já contabiliza 23 jogos disputados e quatro golos.