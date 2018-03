As lágrimas de Coentrão que são notícia aqui ao lado

“Além de procurar reforços [para a próxima época], o Real Madrid tem de olhar para os jogadores emprestou.” É este o mote que o desportivo espanhol “AS” dá à sua edição desta quinta-feira. O objetivo: analisar o rendimento dos jogadores emprestados pelos merengues e com que Zidane poderá contar já na próxima época.

Entre os nomes que surgem, há um que interessa particularmente aos portugueses e aos sportinguistas: Fábio Coentrão.

Além dos elogios e da satisfação de Jorge Jesus com o lateral-esquerdo, o “AS” decidiu lembrar as lágrimas do jogador depois de ser substituído no jogo em Astana para os 16 avos de final da Liga Europa.

“O Sporting pagou um milhão de euros pelo seu empréstimo. É titular, mas começou a chorar mal foi substituído diante do Astana. “A este nível, muitos na Europa o quereriam”, sublinhou Jorge Jesus. Tem contrato até 2019”, escreveu o “AS”.

Quanto ao seu possível regresso a Madrid, o desportivo não fez qualquer previsão.