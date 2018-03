Danilo: “Nunca serei ingrato com o FC Porto”

Danilo podia ter ido do Marítimo para o Sporting, mas o seu coração já estava no FC Porto.

“Já estava a tratar das coisas com o FC Porto desde o meio da última época que fiz no Marítimo. Já estava quase tudo acertado e não havia qualquer motivo para mudar de ideias. O FC Porto é um clube que já gostava quando estava no Marítimo”, revelou o jogador português, em entrevista ao “Jogo” esta quinta-feira.

Segundo Danilo, nunca houve qualquer encontro com Bruno de Carvalho, apesar do interesse do Sporting. “O único clube com que me reuni foi o FC Porto”, disse.

Questionado sobre a sua permanência no FC Porto, Danilo não deixou margem para dúvidas: se um clube nos dá o que queremos, que é “estabilidade e paixão no que fazemos, é bom continuar. Não há razões nenhumas para sair.”

“Nunca estive num clube que me desse tanto e gosto de retribuir aquilo que me dão e, por isso, nunca serei ingrato com o FC Porto. Se ficar os anos do contrato, posso ser uma referência do clube para aqueles que chegam, e para aqueles que olham o clube de fora”, atirou.