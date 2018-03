Kobe Bryant: “Fiquei feliz ao ver o Cristiano Ronaldo chorar pela vitória no Euro”

Kobe Bryant, um dos maiores basquetebolistas de sempre, é fanático por futebol - e fã de Cristiano Ronaldo, como não podia deixar de ser. Em entrevista ao “Jogo” esta sexta-feira, o basquetebolista faz um bom prognóstico para o Mundial da seleção das quinas.

“Vai ser uma equipa muito perigosa! Portugal não é só o CR7, Portugal tem uma equipa muito competitiva e acho que pode fazer um grande Mundial. E porque não ganhar? Já fez algo grande ao vencer o Europeu de 2016 e pode estar entre as equipas que vão lutar pelo título”, disse.

Segundo Kobe Bryant, Portugal tem muito talento e jovens que podem fazer a diferença, como por exemplo Bernardo Silva, do Manchester City. “Está a trabalhar muito bem e a aprender muito com o Pep Guardiola. Vai ser um craque em breve”, explicou.

Na conversa com o “Jogo”, Kobe Bryant confessou a sua admiração por Cristiano Ronaldo e evocou as lágrimas do jogador na final do Europeu. “Quando ele chorou depois do apito final, nesse jogo com a França, fiquei muito feliz por ele. Que grande campeão! Ele coloca a alma e o coração no campo e só aceita a vitória. É um enorme competidor, um campeão extraordinário. Já joga há muitos anos a esse nível, é um grande atleta e um dos melhores jogadores da história do futebol”, frisou.

Ainda na mesma entrevista, Kobe deixou uma promessa: ir à Rússia ver a final do Mundial, caso ocorra uma embate de titãs: Messi e Cristiano Ronaldo - um Argentina x Portugal.

“Vou seguir muitos jogos durante o Mundial e talvez passe uns dias na Rússia para ver algumas equipas jogar. Se for lá, tentarei ir ver um jogo de Portugal. E porque não uma final entre a Argentina do meu amigo Leo Messi e o Portugal do Cristiano Ronaldo? Se isso acontecer, apanho o primeiro voo para Moscovo”, prometeu.