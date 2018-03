Três leãozinhos prometem: “Portugal é uma caixinha de surpresas”

Em vésperas de jogo com o Egipto, William Carvalho, Bruno Fernandes e Gelson Martins, três dos jogadores do Sporting que foram chamados à selecção nacional nesta última convocatória, falaram, em grupo, sobre o que pode acontecer na Rússia este verão, com o “Record”.

As expectativas estão altas - tendo em conta o resultado do último Europeu. Dos três, só William fez parte da comitiva que vencedora. Os outros dois são estrelas revelação.

“Após o Europeu demonstrámos ao Mundo que finalmente voltámos a ser uma grande Seleção, ao nível das melhores. Pudemos chegar novamente a uma final depois daquela que tanto nos fez sofrer em casa, no Euro 2004, onde talvez nesse ano pensaríamos que pudéssemos ganhar o Europeu por jogarmos em casa. Por isso digo que Portugal é uma caixinha de surpresas. Esperemos que no Mundial seja mais uma vez”, disse Bruno Fernandes.

Questionados sobre terem os seus lugares já garantidos para a Rússia, William confessou não ter a certeza que venha a ser convocado. “Falo por mim: sinto que sou um jogador que o míster tem analisado durante a época toda e sei que possivelmente poderei ser uma escolha. Só irei saber na última convocatória”, assumiu.

Quando inquiridos sobre o cansaço já acumulado esta época, Gelson foi o mais pragmático. “Ter vários jogos é bom para nós, é sinal que estamos sempre a jogar e a disputar competições importantes. Faz parte de ser jogador. Fazemos tratamentos e outras coisas que nos ajudam a chegar melhor ao jogo e estar o mais bem preparados possível”, disse.