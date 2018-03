Bruno de Carvalho compara Vieira a Al Capone

Há uma sinergia à vista de todos entre Bruno de Carvalho e as redes sociais - o megafone perfeito para o estilo de liderança do presidente do Sporting. No domingo, BdC voltou a utilizar o Facebook para atacar Luís Filipe Vieira.

O nome do líder do presidente do Benfica não aparece no texto publicado, mas as referências não deixam dúvidas. BdC chama Vieira de “estadista” e comparou-o ao líder da máfia Al Capone.

A mensagem de BdC na íntegra

"Eu nunca "sube" o que é viver de favores do banco... E sempre limpei as minhas vitórias!

- Eu apenas sei de pneus;

- Eu apenas roubei um camião;

- Eu apenas tive um motorista que foi preso por tráfico de droga usando instalações e carros do clube;

- Eu apenas passava o meu tempo no escritório do administrador do BES, Amílcar Morais Pires, a aumentar a dívida do clube;

- Eu apenas devo mais de mil milhões de euros;

- Eu apenas sou arguido num caso muito grave em termos criminais;

- Eu apenas tenho o meu braço direito acusado, e já tendo estado detido por crimes graves;

- Eu apenas estou envolvido nos processos vouchers, emails, e-toupeira, que estão a ser investigados por poderem assumir a forma de corrupção e tráfico de influéncias, envolvendo pessoas da FPF, Liga, arbitragem, delegados, observadores, políticos, funcionários judiciais, juizes, jornalistas...Tudo aquilo a que chamam de "estado lampionico" ;

- Eu apenas recebi 50M do BES quando já tinha rebentado o escândalo do mesmo;

- Eu apenas tenho dívidas do clube pelo Novo Banco e banco mau "escondidos" em seguros de vida e produtos similares;

- Eu apenas tenho visto o meu clube a ser investigado num caso que apelidam de "jogos para perder";

- Eu apenas ando a mendigar que não me executem as dívidas, faz anos, usando a minha posição profissional;

- Eu apenas sou o pai de uma cartilha e de um controlo da comunicação social a que chamam de "lápis vermelho";

- Eu apenas apoio claques ilegais que, para mim, são um conjunto de pessoas que se juntam de forma organizada, e que por vezes até matam adeptos de outros clubes que não deviam ter estado naquele sitio específico do Estádio do Jamor nem na rua ao pé de um outro Estádio;

- Eu tenho sempre toalhetes e por isso garanto que limpei sempre as vitórias!

Em suma, nunca "sube" de nada! Não "sube", não vejo, não ouço e não falo!

Vou "mazé" depois do treta lutar com todas as minhas "forças" pelo peta!

By: um estadista

A história tem destas injustiças. Aqui deixo o exemplo de um mero empresário que foi brilhante e visionário, que nunca fez nada de mal, mas que foi injustamente perseguido! No fim a "montanha pariu um rato" e, afinal, tanta coisa se dizia.... e apenas teve uma pequena falha fiscal!"