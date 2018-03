Xavi designado embaixador do Mundial2022

O futebolista espanhol Xavi foi designado embaixador do Campeonato do Mundo de 2022, anunciou hoje a organização do torneio, cuja fase final se vai realizar no Qatar, país onde está a jogar o veterano médio.

“Vi o que o futebol consegue fazer nesta região. O futebol tem o poder de unir as pessoas, de quebrar estereótipos e barreiras sociais”, observou, em comunicado, Xavi, que se sagrou campeão mundial em 2010, na África do Sul.

Aos 38 anos, o médio que durante 17 épocas foi uma das principais referências do FC Barcelona aproxima-se do fim da carreira, alinhando no Al-Sadd, segundo classificado do campeonato da Qatar, treinado por Jesualdo Ferreira.