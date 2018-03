Benfica prepara queixa na UEFA contra Bruno de Carvalho

O Benfica está a preparar uma queixa à UEFA por ofensas de Bruno de Carvalho a Luís Filipe Vieira, avança o “Correio da Manhã” esta terça-feira. Em causa está uma publicação de BdC no Facebook, no domingo, em que comparava o presidente do Benfica ao líder da Máfia Al Capone.

Pelo que o “CM” apurou, o Benfica já analisou os regulamentos da UEFA e estes preveem, para casos de ofensa de elementos dos clubes, sanções que podem ir de uma simples reprimenda a uma suspensão por tempo indeterminado.

BdC foi até ao Facebook no domingo responder, de forma indirecta, aos ataques feitos por Luís Filipe Vieira na inauguração da Casa do Benfica na Terceira, nos Açores.

“Não estamos intervencionados pela UEFA e não vivemos da boa vontade de créditos de última hora da banca”, atirou então Vieira, sem mencionar explicitamente o nome do Sporting ou do seu presidente.

Esta "boca" veio a propósito de uma notícia da última semana: soube-se que o Novo Banco injectou 18 milhões de euros no clube de Alvalade em 2015.