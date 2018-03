Venda de jogadores emprestados do Benfica pode render até €43 milhões aos cofres do clube

Como parece ter-se tornado hábito, a matemática do Benfica para o verão é feita a somar: se tudo correr bem, só com cinco jogadores que tem emprestados, a SAD do Benfica pode encaixar 43 milhões de euros no próximo período de transferências, escreve o “Record” esta terça-feira.

De acordo com o desportivo, os clubes onde se encontram Talisca (Besiktas), Bryan Cristante (Atalanta) e Dawidowicz (Palermo) já fizeram saber que vão pagar o valor da opção de compra, totalizando 28,5 milhões de euros - só Talisca deverá render 21 milhões de euros, note-se.

Depois, ainda há Lisandro López que deverá custar 9 milhões de euros ao Inter de Milão, André Horta que fará o Los Angeles FC desembolsar 5,5 milhões de euros.