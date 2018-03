Tottenham quer Bruno Fernandes, mas há uma cláusula de rescisão de €100 milhões pelo meio

Bruno Fernandes chegou ao Sporting no último verão e não demorou muito a impôr-se em Alvalade - ou dar nas vistas. De acordo com o “Record” esta quarta-feira, esta pode bem vir a a única época do jogador com leão ao peito: o Tottenham está interessado.

Segundo o desportivo, o clube britânico decidiu colocar o jogador numa lista restrita de potenciais reforços para a próxima temporada.

Contudo, a mudança não será fácil: o médio leonino tem contrato com o Sporting até junho de 2022 e uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.

Desde que chegou à equipa orientada por Jorge Jesus, Bruno Fernandes já fez 45 jogos e marcou 13 golos.