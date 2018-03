Jesus queria que Patrício regressasse mais cedo da seleção, mas ele voltou tarde e com uma lesão

Se dependesse de Jorge Jesus, Rui Patrício, nas últimas duas semanas, nem tinha posto um pé fora da academia de Alcochete. Mas não foi isso aconteceu. E agora o treinador está irritado, escreve o “Record”.

O guarda-redes do Sporting regressou da Suíça a queixar-se de uma lesão na zona dos glúteos que já o havia apoquentado nos minutos finais da partida com o Rio Ave.

Fernando Santos não o dispensou, de modo a realizar o tratamento em Alcochete, ao contrário do que aconteceu com Fábio Coentrão. Patrício foi convocado, treinou, mas, nos jogos, o selecionador optou por deixá-lo no banco.

No regresso à Academia do Sporting esta semana, apurou o desportivo, o guarda-redes continuava a referir o mesmo desconforto, o que deixou Jesus particularmente irritado.

Para JJ, o selecionador nacional deveria ter dispensado Patrício e aproveitado a oportunidade de ver Beto e Anthony Lopes em ação - o que veio a acontecer.