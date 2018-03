William não vai a jogo em Braga

William Carvalho ficou em Lisboa e ao que tudo indica está fora do duelo deste sábado à noite entre o Sporting e o SC Braga.

O internacional português de 25 anos não terá ainda recuperado das questões musculares que lhe afetam uma coxa há cerca de duas semanas e que já haviam levado Fernando Santos a dispensá-lo dos trabalhos da seleção nacional.

Apesar de constar da lista de convocados, William não chegou junto dos colegas ao hotel em que a equipa ficou instalada no Porto, de acordo com "O Jogo".

Já o "Record" fala de uma “total sintonia entre departamento médico, equipa técnica e jogador” na decisão de poupar o camisola 14 para o próximo desafio dos leões.

Fica, contudo, a dúvida se o médio recuperará das mialgias a tempo de defrontar o Atlético de Madrid na quinta-feira, na primeira 'volta' dos quartos-de-final da Liga Europa.

A ausência deve obrigar Jorge Jesus a mexer tanto no meio-campo como no ataque. Battaglia, o jogador no centro da acesa troca de palavras durante a semana entre responsáveis dos dois clubes, deve assumir um lugar no onze inicial, frente aos centrais.

O técnico leonino fará também alinhar Bruno Fernandes em terrenos mais recuados e Bryan Ruiz é escolha provável para 'servir' Bas Dost, na frente do ataque.

Bruno de Carvalho, no centro da polémica da semana, deve estar no banco, com a equipa.

Jogo marcado para as 20h30 (SportTV1) a partir de um Estádio Municipal de Braga que se adivinha cheio.