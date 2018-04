Em Alvalade já se pensa no pós-Jesus

A derrota frente ao Sp. Braga pode ter sido a crucificação definitiva de Jorge Jesus no Sporting. Com o futuro do clube nas competições europeias está em causa, JJ pode estar de saída.

À terceira época fracassada, o técnico português pode não fazer uma nova ressurreição no banco do Sporting no verão. De acordo com o “Record” e “A Bola” esta segunda-feira, em Alvalade já se pensa num novo profeta, um novo líder de balneário para a equipa, na próxima época.

Jorge Jesus, lembremos, tem mais um ano de contrato com o clube de Alvalade. Segundo o “Record”, ou a equipa conquista a Liga Europa ou a sua permanência no clube será “abreviada”: “Jesus preso por uma Taça”, escreve o desportivo em manchete.

A SAD verde e branca tem já vários potenciais candidatos ao lugar que, eventualmente, Jesus deixará vago e o perfil está já meticulosamente traçado por Bruno de Carvalho e André Geraldes: “Um treinador evoluído taticamente, mas que acima de tudo seja um verdadeiro líder no relacionamento com jogadores e com a SAD”, revela o “Record”.

“A Bola”, por sua vez, diz que o adeus ao título motivou um período de reflexão em Alvalade. A um ano do fim do contrato, SAD está a ponderar os prós e os contras de uma possível saída antecipada de JJ.