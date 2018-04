Petição leva ao Parlamento discussão em torno dos títulos do Sporting

Depois de muitas polémicas, a discussão em torno do número títulos do Sporting vai tornar-se uma questão política. Chegou ao Parlamento uma petição com 4470 assinaturas a pedir o reconhecimento das edições do Campeonato de Portugal entre 1922 e 1938, avança o “Correio da Manhã” esta segunda-feira.

De acordo com o matutino, o primeiro peticionário é Paulo Almeida, gestor de produto do clube de Alvalade. O Sporting, lembremos, reclama quatro títulos. Esta iniciativa aguarda agora pela análise da Comissão da Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto.

“Em 2021, Portugal celebra 100 anos de campeonatos nacionais por isso terão de haver 100 campeões”, lê-se no texto que deu entrada na Assembleia da República.

“A Federação Portuguesa de Futebol não reconhece as 17 edições do Campeonato de Portugal (única prova disputada entre 1922 e 1938) não respeitando assim a história dos clubes e jogadores que venceram em campo”, acusa.

Pedro Ó Ramos, vice-presidente da Comissão de Desporto, disse ao matutino que não cabe ao Parlamento “o reconhecimento de títulos”.

Neste momento, o relator que vai analisar o abaixo assinado ainda não foi escolhido.