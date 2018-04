Bas Dost admite sair do Sporting

As palavras de Bruno de Carvalho nas redes sociais e posterior suspensão feriram todos os jogadores do Sporting, mas mais um em particular. Segundo o “Record”, o matador holandês dos leões, devoto fervoroso do clube de Alvalade, pode estar de saída.

Caso não exista a tão ansiada conversa entre o plantel e os jogadores, Dost pode sair do Sporting já no final desta época. Ou seja, irá analisar e dar seguimento às várias propostas que outros clubes que terá em carteira.

Até hoje, Bas Dost tinha sempre dito que queria ficar em Alvalade. Contudo, a atitude do presidente do clube pode ter sido um momento de viragem.

Dost foi um dos jogadores visados por BdC na sua primeira publicação nas redes sociais. O avançado tem contrato com os leões até 30 de junho de 2020.