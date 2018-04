Quem tem chuteiras tem medo? Doumbia e Rúben Ribeiro apagaram comunicado do plantel das redes sociais

Ao início da noite de sexta-feira, eram 19 os jogadores do plantel do Sporting que tinham publicado nas redes sociais o comunicado que criticava os comentários de Bruno de Carvalho à prestação da equipa contra o Atlético de Madrid. Entretanto, chegados à manhã de sábado, esta lista de “meninos amuados” (BdC dixit), logo afastados do jogo com o Paços de Ferreira, emagreceu em dois nomes.

Segundo o “Record” este sábado, Doumbia e Rúben Ribeiro retiraram, durante a noite, o comunicado do plantel das redes sociais.

Na teoria, estes dois jogadores, com esta atitude, deixaram de fazer parte do grupo de jogadores dispensados para o próximo jogo do campeonato. Contudo, resta saber se o “apagar do comunicado” será suficiente para convencer BdC da lealdade dos jogadores para com o “Nós” do clube, se a atitude inicial será esquecida.

Do plantel do Sporting, há sete jogadores que, até ao momento, ainda se mantém em silêncio: Salin, André Pinto, Lumor, Petrovic, Misic, Mathieu e Bas Dost.

Os dois últimos, lembra o “Record”, foram visados pelo líder do clube no Facebook após o jogo com o Atlético Madrid.