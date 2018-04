O plano de Bruno de Carvalho para sobreviver à crise no Sporting

Bruno de Carvalho só abandonará a liderança do Sporting caso seja obrigado. Para o presidente leonino, nem a comoção vivida nos últimos dias justifica essa possibilidade.

Segundo a “Bola” esta quarta-feira, Bruno de Carvalho deverá afastar-se da praça pública por duas semanas, de forma a deixar arrefecer os ânimos do plantel, adeptos e sócios do clube. Depois, estará pronto para regressar ao ativo. Demissão? Não será necessária.

É necessário sim silêncio e afastamento, para recuperar do estado de “burnout” em que está, como disse Eduardo Barroso. Numa conversa com a direção do clube, BdC deverá assumir em que esteve sobre uma dose de stress excessivo na última semana, depois do nascimento da filha.

De acordo com o desportivo, BdC pretende agendar uma reunião com o plantel para solucionar o diferendo. Por outras palavras, o líder de Alvalade pretende conversar, coisa que até ao momento não parece ter acontecido.

Lembremos, contudo, que o primeiro encontro deste tipo, que ocorreu no sábado à tarde, não amenizou o revolta, mas só a potenciou. Ao que consta, nesse encontro, o presidente do clube chegou mesmo a ameaçar o plantel com represálias das claques.