O que terá dito Jesus a Bruno de Carvalho: “Você parece um pistoleiro. Dispara para todo o lado”

Mesmo com o imbróglio que se vive em Alvalade a resvalar para o plantel, Jorge Jesus têm-se mantido ao máximo de fora do círculo polémico. Mas isso não quer dizer que esteja afastado, que não tenha um papel ativo na moderação da crise leonina.

De acordo com o “Correio da Manhã” esta quinta-feira, no sábado à tarde, momento em que Bruno de Carvalho reuniu com o plantel, JJ tentou moderar o temperamento do presidente do clube, chamando-o à atenção para o que estava a fazer.

A dado momento, segundo o mesmo jornal, terá mesmo chegado a dizer-lhe: “Você parece um pistoleiro. Dispara para todo o lado”.

Segundo o “CM”, JJ manteve-se sempre ao lado dos jogadores e conquistou a confiança do plantel (mais uma vez) quando disse na cara do presidente que estava do lado dos seus atletas.