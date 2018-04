Bruno de Carvalho felicita jogadores por SMS

O silêncio a que o presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, se remeteu, depois da "guerra aberta" instalada em Alvalade entre o líder do clube e o plantel no pós-jogo de Madrid, terá sido quebrado através de uma mensagem de telemóvel.

Conta o jornal "Record" deste sábado que o presidente do Sporting enviou uma SMS a todos os jogadores da equipa, sem exceções, felicitando-os pelas vitórias e exibições registadas diante do Paços de Ferreira e do Atlético de Madrid, esta última na quinta-feira, em jogo a contar para a segunda-mão da Liga Europa, que não evitou, contudo, a eliminação dos leões da prova.

Bruno de Carvalho terá manifestado orgulho pelas exibições da equipa e destacado o empenho, a atitude e o compromisso dos jogadores.

O presidente do Sporting aproveitou também para referir que se tivesse sido sempre assim o Sporting estaria agora em posição diferente no campeonato e nas meias-finais da Liga Europa.

O diário não revela o conteúdo da mensagem ipsis verbis mas cita fonte do clube para confirmar o envio da SMS aos jogadores.

Na mesma missiva, Bruno de Carvalho terá pedido ainda à equipa para não desistir de lutar pelos objetivos que os leões têm no horizonte até ao final da temporada, nomeadamente pela Taça de Portugal, cuja segunda mão da meia-final, diante do FC Porto, está agendada para a próxima quarta-feira.

Será esse encontro, garante também o "Jornal de Notícias" desta manhã, que marcará o regresso do presidente dos leões ao estádio de Alvalade e ao acompanhamento ao vivo da equipa, depois de ter estado ausente, na quinta-feira, do jogo contra o Atlético de Madrid o que se repetirá, ao que tudo indica, este domingo no Restelo.