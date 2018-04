“Redenção”, “Golo de Ouro” e “Trono Azul”. As manchetes dos desportivos sobre o clássico

Com voltas e reviravoltas, o campeonato português tem estado ao rubro nas últimas semanas. No domingo, Herrera não errou e gelou o estádio da Luz aos 90 minutos. E assim ficará para a história o dia em que FC Porto ficou em primeiro lugar, com dois pontos de avanço ao Benfica, a quatro jornadas do fim da época.

Não é de espantar que todas as manchetes dos desportivos nacionais desta segunda-feira sejam dedicadas ao clássico. Todas têm uma coisa em comum: tecem elogios a Herrera.

“Golo de Ouro”, escreve “A Bola”. “Tiro de Herrera aos 90 desempata clássico e deixa o Dragão mais perto do título”, lê-se.

O “Record”, por sua vez, é mais criativo: “Trono Azul”. “Golo de Herrera abate Águia e devolve liderança aos Dragões”.

Já o “Jogo” dá o mote de “Redenção”. “Golão de Herrera aos 90 minutos repõe Dragões no primeiro lugar”.

Além dos desportivos, o clássico invadiu as primeira páginas dos jornais generalistas nacionais.

“Tiro mexicano dispara dragão”, escreve o “Correio da Manhã”.

O “Jornal de Notícias” aponta: “Na hora H”.

O “Público” diz que “FC Porto gelou a Luz e tem caminho aberto para o título” e o “Diário de Notícias” escreve que “Golo de Herrera na Luz vale liderança”.