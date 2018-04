Jesus só tem um central para o clássico

Na quarta-feira, Jorge Jesus terá de fazer um milagre para a defesa do Sporting funcionar. É que os leões vão defrontar o FC Porto, no jogo que vai determinar um dos finalistas da Taça de Portugal, mas a equipa só tem um defesa central com que pode contar: Coates, revela o “Record”.

Mathieu lesionou-se no jogo com o Atlético de Madrid, André Pinto saiu magoado da partida com o Belenenses de domingo.

Já William Carvalho, que poderia ocupar o lugar de defesa central em último recurso, dificilmente recuperará a tempo do clássico.

Neste momento, de acordo com o desportivo, Petrovic é o maior candidato a fazer dupla com Coates.

O sérvio, lembremos, já foi utilizado algumas vezes esta temporada no eixo da defesa, tal como aconteceu há poucos dias diante do Atlético Madrid.