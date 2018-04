Todos querem Bruno Fernandes

Uma só época em Alvalade será suficiente ao Sporting para justificar o investimento de 8,5 milhões de euros feito na compra de Bruno Fernandes no último verão? Ao que parece, sim.

De acordo com “O Jogo” e o “Record” esta terça-feira, há muitos clubes europeus de olho no médio do Sporting. Ou seja, o jogador português pode estar prestes a catapultado para outros campeonatos e a render muitos milhões aos cofres dos leões.

Segundo o “Record”, a Juventus é um dos clubes mais está impressionado com o rendimento em campo de Bruno Fernandes. Mais: a equipa italiana, a pensar na contratação, já enviou vários emissários a Alvalade para observarem o jogador em acção.

Outra equipa interessada, de acordo com o mesmo desportivo, é o Atlético de Madrid - o que não ºe bem uma surpresa. Na semana passada, depois de questionado sobre qual seria o jogador que roubaria ao Sporting, Simeone nem hesitou: Bruno Fernandes, está claro.

O desportivo “Jogo” revela ainda esta terça-feira o interesse de dois clubes britânicos por Bruno Fernandes. Tanto o Liverpool como o Tottenham estão dispostos a disputar o médio no mercado de transferências, desde que o valor exigido por Alvalade não seja exorbitante.

Lembremos, contudo, que Bruno Fernandes está blindado por uma cláusula de rescisão no valor de 100 milhões de euros, o que dificultará (e muito) a sua saída de Alvalade já esta época.