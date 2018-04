É oficial: Bruno de Carvalho está de volta

Eis uma meia final da Taça de Portugal com sabor a final, eis um jogo que não será só jogado dentro do relvado, mas também no banco de suplentes. Um clássico entre o FC Porto e o Sporting complicado - por motivos extra-futebol.

De acordo com vários desportivos esta quarta-feira, Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, vai assistir ao jogo - como era hábito até ao despoletar da polémica com o Atlético de Madrid - junto do treinador Jorge Jesus e no banco de suplentes. A informação foi confirmada à Tribuna Expresso por fonte leonina.

Neste momento, ainda não se sabe ao certo como é que os jogadores irão reagir à presença de BdC no banco.

Ao que consta, BdC ainda não apresentou nenhum pedido de desculpas oficial aos jogadores do Sporting, depois do imbróglio começado pelo próprio presidente nas redes sociais.

Mais: no domingo, o presidente dos leões voltou a queixar-se das críticas que foi alvo, após ter criticado a equipa na internet, e acusou elementos da equipa e adeptos de serem “ingratos”.